Brussels Airport aménage des sites de spotting à Zaventem

Chaque jour, des dizaines de spotters fréquentent Brussels Airport. Les spotters, ce sont ces passionnés qui observent et répertorient les avions qui décollent et atterrissent à l’aéroport.

1.700 mordus d’aviation ont répondu à une enquête menée par Brussel Airport, qui prévoie de mettre en place un lieu aménagé et sécurisé, spécialement dédié au spotting.

Deux sites d’observation seront créés pour offrir aux spotters la vue la plus agréable et dégagée possible.

15ème anniversaire de Brussel Airlines

Par ailleurs, Brussels Airport félicite aujourd’hui la compagnie aérienne Brussels Airlines pour son 15ème anniversaire. Brussel Airlines est la compagnie la plus importante de l’aéroport.

« Brussels Airlines exporte avec elle un bout de la Belgique grâce à ses avions Magritte, Tintin aux couleurs des Diables Rouges. Elle est ainsi ambassadrice d’une imagine positive de notre pays à travers le monde », souligne Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company dans un communiqué de presse.

(Photo Belga)