Brussels Airport adopte le guidage par satellite pour les atterrissages

Alors que les aéroports de Charleroi, de Liège et d’Anvers utilisent déjà la navigation par satellite (technologie PBN, Performance Based Navigation) pour les avions en approche, Brussels Airport adopte également dès aujourd’hui ce système pour les atterrissages sur ses pistes 25R/25L et 01, annonce jeudi Belgocontrol, le gestionnaire de l’espace aérien belge.

« Tout comme l’Instrument Landing System (ILS, système d’atterrisage de précision), le guidage par satellite est très précis car il fonctionne en 3D (guidage latéral et horizontal). Cela améliore encore le niveau de sécurité et l’accessibilité de l’aéroport lorsque l’ILS n’est pas disponible », indique Belgocontrol.

Dans des circonstances normales, les avions atterrissent à Bruxelles National à l’aide du système d’atterrissage de précision ILS (Instrument Landing System) sur les pistes 25L/25R et 01/19. Sur les pistes 07L/07R toutefois, il n’y a pas de tel dispositif. Et lorsque celui-ci n’est pas disponible, par exemple lors d’une maintenance, les contrôleurs aériens doivent basculer sur le système de guidage radar.

« Cela exige un guidage beaucoup plus intensif pour les contrôleurs aériens et cela prend donc plus de temps pour chaque avion. Ce qui entraîne inévitablement des temps d’attente et impacte fortement la capacité du trafic aérien », relève Belgocontrol.

La PBN avait déjà servi en 2016 pour des approches sur la piste 07L lors des travaux d’entretien sur la piste 01/19. Le système avait été évalué positivement et peut dès lors y être appliqué. Pour ce faire, il ne reste plus qu’à obtenir le feu vert du ministre de la Mobilité. Le gestionnaire précise que l’usage des procédures de PBN ne change rien à l’utilisation préférentielle des pistes. « Il s’agit avant tout d’un back-up pour les systèmes et les procédures de guidage actuels.

Pour passer totalement en PBN, il faut aussi, et avant tout, que tous les avions procèdent à ce basculement », souligne Belgocontrol. L’implémentation des procédures d’atterrissage via la PBN est cofinancée par l’Union européenne, via le programme Connecting Europe Facility (CEF) de l’Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

(Belga)