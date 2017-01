Brussels Airport a accueilli 7% de passagers en moins en 2016 en raison des attentats

Brussels Airport a accueilli 21,8 millions de passagers en 2016, soit une baisse de 7% par rapport à l’année 2015. Cette baisse s’explique par les attentats qui ont notamment frappé l’aéroport le 22 mars et entraîné sa fermeture durant 12 jours, indique vendredi Brussels Airport. Le volume de fret à Brussels Airport a, lui, connu une augmentation de 1,1% par rapport à 2015, malgré les attentats.

« Avant les attentats, Brussels Airport enregistrait des chiffres en croissance au niveau du transport de passagers. Après les attentats, plus aucun vol passager n’a été possible à Brussels Airport pendant 12 jours. A partir du début avril, ces vols ont repris petit à petit, avant d’atteindre 100% de leur capacité en juin », souligne l’aéroport national. Le nombre de passagers locaux a baissé de 9% en 2016 par rapport à 2015. Par contre, le nombre de passagers en transfert a augmenté de 4,6%.

Tout comme en novembre, Brussels Airport a enregistré au mois de décembre une forte augmentation (de 8,3%) du transport de passagers par rapport à décembre 2015. La hausse particulièrement importante de 11,7% des passagers locaux au cours du mois dernier atteste, selon l’aéroport, du retour progressif de la confiance après le lock-down en novembre/décembre 2015 et les attentats du 22 mars en Belgique. La plus forte croissance est enregistrée par Brussels Airlines, Ryanair et les vols de ligne européens. Le transport de fret à Brussels Airport a terminé 2016 en progression de 1,1 % par rapport à 2015. (Belga)