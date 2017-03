Brussels Airlines veut reprendre Thomas Cook Belgique : 40 emplois perdus

Brussels Airlines et Thomas Cook Belgique ont annoncé ce jeudi leur intention d’étendre leur collaboration par un accord qui ferait de Brussels Airlines le principal transporteur de Thomas Cook Belgique. En d’autres mots, sous réserve de la signature de cet accord, Brussels Airlines absorberait Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB), où 40 emplois seraient supprimés, a annoncé Brussels Airlines jeudi. « Brussels Airlines assurerait la majorité des vols de Thomas Cook, offrant aux clients un choix plus large de destinations, de vols et de jours de départ. Sous réserve d’un accord, les opérations de Thomas Cook Airlines Belgium, la compagnie aérienne du groupe Thomas Cook qui dessert le marché belge, seraient absorbées par Brussels Airlines« , a détaillé cette dernière.

Concrètement, l’accord proposé entérinerait le transfert vers Brussels Airlines des 160 pilotes et membres de l’équipage, des créneaux de vols et de deux appareils de Thomas Cook Airlines Belgium. Les trois appareils restants seraient intégrés au reste de la flotte de Thomas Cook Group, tandis que 40 employés au sol de TCAB seraient licenciés. Une procédure de licenciement collectif a été engagée avec le conseil d’entreprise de TCAB, l’exploitation des vols devant cesser dès novembre prochain. « Cette proposition repose sur 15 ans de collaboration fructueuse entre Thomas Cook Belgique et Brussels Airlines. Elle ouvre de nouvelles perspectives de croissance et permettrait aux deux sociétés de gérer plus efficacement leurs appareils et leur personnel« , a commenté Brussels Airlines dans un communiqué. Selon cette dernière, les deux entreprises évalueront en outre, dans les trois prochaines années, « la possibilité de mettre en place des vols long-courriers vers des destinations ensoleillées en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Afrique et en Asie« .

« Cette annonce est une bonne nouvelle pour les vacanciers belges. Grâce à l’expansion de sa collaboration avec Brussels Airlines, Thomas Cook Belgique serait en mesure d’offrir aux clients de Neckermann, Thomas Cook et Pegase jusqu’à 20% de vols supplémentaires vers certaines des destinations de vacances les plus populaires« , a pour sa part assuré Jan Dekeyser, managing director de Thomas Cook Belgique, cité dans le texte. « Avec cet accord, Brussels Airlines doublerait son offre de destinations de vacances pour atteindre le nombre de 51, avec notamment l’addition du Cap-Vert, de Grande Canarie, de Lanzarote et de l’Égypte au programme des vols. À mesure de la croissance de l’entreprise, nous sommes éminemment optimistes quant aux perspectives de développement de notre offre, au bénéfice mutuel des clients belges et de l’économie du pays« , a renchéri Bernard Gustin, le CEO de Brussels Airlines. L’accord reste toutefois soumis à la consultation avec les représentants des travailleurs et au feu vert des autorités compétentes. (Belga)