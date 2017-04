Brussels Airlines supprime l’obligation de toujours avoir deux personnes dans le cockpit

La règle impliquant qu’au moins deux membres d’équipage doivent toujours être présents dans le cockpit d’un avion disparait au sein de plusieurs compagnies aériennes. C’est notamment le cas du groupe allemand Lufthansa, auquel appartient Brussels Airlines, qui a décidé de supprimer cette mesure après une nouvelle analyse de risques.

La règle voulant qu’un pilote ne puisse jamais se retrouver seul dans le cockpit et qu’un membre d’équipage remplace le (co-)pilote si celui-ci veut quitter l’habitacle avait été prise à la suite du crash d’un avion de Germanwings en mars 2015. Après avoir apparemment enfermé le pilote à l’extérieur du cockpit, le co-pilote Andreas Lubitz avait intentionnellement précipité l’appareil contre une montagne des Alpes françaises, tuant du même coup les 150 personnes se trouvant à bord. Les compagnies aériennes allemandes ont à présent décidé de supprimer cette mesure.

Elles sont arrivées à la conclusion que la sécurité n’était pas plus élevée grâce à cette obligation et que celle-ci pouvait même provoquer de nouveaux risques, comme de laisser la porte du cockpit ouverte plus longtemps afin de permettre au membre de l’équipage d’y entrer ou d’en sortir.

TUI a également mis fin à cette mesure, selon l’agence de presse Reuters, alors qu’elle est toujours d’application chez Ryanair. L’ensemble du groupe Lufthansa doit adopter la nouvelle procédure pour le 1er juin. D’après une porte-parole de la compagnie belge, c’est déjà le cas depuis environ trois semaines chez Brussels Airlines. (Belga)