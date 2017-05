Brussels Airlines renouvellera sept de ses dix long-courriers en 2018/19

Brussels Airlines remplacera sept de ses dix avions long-courriers en 2018/19, a annoncé lundi la compagnie aérienne dans un communiqué. Les appareils sont des Airbus A330-300 « CEO » qui remplaceront les A330-200 et A330-300 plus anciens qui approchent de la fin de leur période de location.

« D’un point de vue commercial, économique et opérationnel, l’Airbus A330-300 CEO est le meilleur type d’avion pour le business long-courrier de la compagnie aérienne (passagers et fret) que (le conseil d’administration) souhaite développer davantage », commente Brussels Airlines. Les nouveaux avions, achetés en seconde main, apporteront « de nombreux avantages, dont un poids et une autonomie maximale au décollage, (…) ce qui augmente le nombre potentiel de passagers et de fret que la compagnie peut transporter ». L’avion « CEO » sera équipé de moteurs Rolls Royce Trent 700, qui consomment moins de carburant et émettent moins de bruit et de CO2, se félicite la compagnie. « C’est le plus grand projet d’investissement dans les 15 ans d’existence de Brussels Airlines », affirme le CEO Bernard Gustin, cité dans le communiqué. (Belga)