Un an après son lancement, la compagnie aérienne Brussels Airlines arrête sa liaison vers Belfast en Irlande du Nord. « Les vols ont attiré moins de passagers que prévu« , selon Geert Sciot, porte-parole de la compagnie. Les vols seront arrêtés fin mars. « Nous voulons utiliser notre flotte aussi efficacement que possible. Il y a plusieurs autres destinations avec du potentiel« , ajoute le porte-parole. Ces derniers mois, Brussels Airlines a ouvert plusieurs nouvelles routes et veut aussi relever la fréquence des vols vers des pays comme le Portugal ou la Pologne. (Belga)