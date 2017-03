Brussels Airlines absorbe Thomas Cook Airlines : « Scandaleux », dénoncent les syndicats

« Il est scandaleux que Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) et Brussels Airlines abandonnent ainsi le personnel au sol« , a réagi jeudi la CSC après l’annonce d’une absorption de TCAB par Brussels Airlines, une opération qui conduirait à 40 licenciements parmi le personnel au sol. « Cette opération, dont nous avons été informés au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire, constitue une catastrophe pour les 200 employés de TCAB mais aussi pour le secteur aéronautique en général en Belgique où il ne restera plus que deux compagnies, Brussels Airlines et TUI Airlines« , a poursuivi le syndicat chrétien en pointant les conséquences de cet accord sur les autres entreprises présentes à l’aéroport national. « Nous étudions la situation et nous discutons avec nos délégués avant de définir notre stratégie« , a encore indiqué la CSC.

Son de cloche identique du côté du SETCa. « Nous sommes choqués, d’autant que les travailleurs de Thomas Cook ont déjà fourni des efforts financiers par le passé. Ils ont cédé des primes et une partie de leur salaire. Et maintenant, ils apprennent que 40 d’entre eux vont être licenciés« , a déclaré Olivier Van Camp, secrétaire du syndicat socialiste. « Nous allons négocier en front commun et mettre Brussels Airlines devant ses responsabilités. Elle ne peut pas prendre ce qu’il y a de mieux dans la vitrine et laisser le reste à son sort« , a-t-il ajouté.

« Nous n’avons pas été surpris quand on nous a fait part de cette intention de licenciement. Nous sentions que quelque chose de négatif nous attendait« , a pour sa part affirmé Filip Lemberechts, du syndicat libéral. « Aujourd’hui, les travailleurs ont l’impression que les opportunités commerciales n’ont pas suffisamment été exploitées pour éviter ce drame. Pour un certain nombre de travailleurs qui ont vécu la faillite de la Sabena, c’est un nouveau coup dur« , a-t-il poursuivi. Concrètement, l’accord négocié par les deux compagnies entérinerait le transfert vers Brussels Airlines des 160 pilotes et membres de l’équipage, des créneaux de vols et de deux appareils de Thomas Cook Airlines Belgium. Les trois appareils restants seraient intégrés au reste de la flotte de Thomas Cook Group, tandis que 40 employés au sol de TCAB seraient licenciés. Une procédure de licenciement collectif a été engagée avec le conseil d’entreprise de TCAB, l’exploitation des vols devant cesser dès novembre prochain. (Belga)