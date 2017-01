Brussels Airlines a transporté 7,7 millions de passagers en 2016 (+3,2%)

La compagnie aérienne belge a transporté 7,7 millions de passagers en 2016 soit 3,2% de plus qu’en 2015, annonce Brussels Airlines jeudi dans un communiqué. Pour la compagnie récemment rachetée totalement par Lufthansa, il s’agit d’un bon résultat pour une année 2016 difficile », marquée notamment par les attentats de Zaventem et Bruxelles.

« Durant les douze derniers mois, 7.736.791 passagers ont voyagé avec Brussels Airlines. Ce sont près d’un quart de million (exactement 241.646), ou 3,2% de plus qu’en 2015. Aussi bien les vols intra-européens que les liaisons avec l’Afrique et l’Amérique du Nord ont enregistré une croissance du trafic passagers », souligne la compagnie. Sur les 7,736 millions de passagers, 6,562 millions ont choisi un vol intra-européen, 883.995 passagers ont voyagé entre Brussels Airport et l’Afrique, et 290.836 voyageurs ont pris un vol vers ou au départ de l’Amérique du Nord. Brussels Airlines a affiché un taux d’occupation des sièges de 74,9%. Concernant le fret, le volume total transporté par Brussels Airlines était de 29.856 tonnes, soit 12% de plus qu’en 2015 (Belga)