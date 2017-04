Brico : les négociations reprennent ce lundi

Quatre magasins Brico étaient toujours fermés lundi matin en Wallonie, à la suite du mouvement de grogne entamé après l’échec des négociations entre direction et syndicats la semaine dernière. Les discussions doivent reprendre à 14h00 à Grand-Bigard, précise Myriam Delmée, vice-présidente du Setca.

Le mouvement de grogne fait suite à l’échec des négociations entre direction et syndicats de la chaîne de magasins de bricolage concernant le plan « Back to Growth » de la direction. Celui-ci prévoit, entre autres, des réductions salariales ainsi qu’une plus grande polyvalence et davantage de flexibilité dans le chef des travailleurs. La plupart des magasins à Bruxelles et en Wallonie étaient en grève pour le week-end. Lundi, le Brico d’Herstal, les Plan-it de La Louvière et de Châtelineau et le Briko Depot de Fontaine-l’Évêque sont restés fermés, selon Myriam Delmée.