Brexit : Lloyd’s veut installer sa filiale européenne à Bruxelles

Le marché de l’assurance Lloyd’s of London a confirmé au Premier ministre Charles Michel et au ministre belge des Finances Johan Van Overtveldt son intention de s’installer à Bruxelles, pour anticiper les effets du Brexit. Tous deux se sont réjouis de cette décision. « Une excellente nouvelle pour la crédibilité de la Belgique« , a réagi Charles Michel. Le premier marché d’assurance et de réassurance londonien a décidé d’implanter sa filiale européenne à Bruxelles afin de conserver un accès sans entrave au continent face aux incertitudes soulevées par le Brexit. La CEO de Lloyd’s a annoncé son intention de voir les activités de la branche lancées dans la capitale dès le 1er janvier 2019. « Il est important que nous soyons en mesure de fournir au marché et aux clients une solution efficace permettant que les entreprises puissent poursuivre leurs activités sans interruption lorsque le Royaume-Uni quittera l’UE« , indique la CEO de Lloyd’s.

Le Royaume-Uni a officiellement déclenché la procédure de sortie du pays de l’UE mercredi midi en remettant, au président du Conseil européen Donald Tusk, la notification officielle de l’activation de l’article 50 du TFUE. Dublin et Luxembourg avaient aussi été évoqués ces derniers mois parmi les choix possibles. « Bruxelles rassemble les éléments essentiels fournissant un cadre réglementaire solide dans un emplacement central en Europe, et permettra à Lloyd’s de continuer à offrir son expertise de souscription spécialisée à ses clients », a expliqué sa directrice générale. M. Michel a été en contact régulier avec le patron de Lloyd’s, John Nelson. Les deux hommes s’étaient notamment rencontrés au Forum économique mondial de Davos, où le Premier ministre avait exposé les plans du gouvernement pour faire de la capitale un véritable centre financier. « Nous savions que Bruxelles était sur la ‘short list‘ », a commenté avec enthousiasme Charles Michel. « Les contacts ont visiblement été utiles« , a-t-il conclu.

Le Lloyd’s est le leader mondial de l’assurance spécialisée. Il s’agit du premier grand acteur financier de la City à déplacer ses activités de Londres à l’Europe continentale. C’est également une première européenne pour Lloyd’s qui ne s’y était encore jamais implanté. On ignore pour l’instant le nombre d’emplois qui seront créés grâce à cette arrivée.