Boitsfort : le magazine Zatopek fête ses 10 ans avec un 10.000 mètres symbolique

Le magazine de course à pied « Zatopek » fête ses 10 ans ce mardi au Stade des trois Tilleuls à Boitsfort où le Tchèque Emil Zatopek avait établi, le 1er juin 1954, le premier record du monde du 10.000 mètres sous les 29 minutes (28:54.2). Plusieurs personnalités sont attendues à ce 10.000 mètres très symbolique. Pour ses 10 ans, le magazine « Zatopek », sorti pour la première fois en janvier 2007, mettra sur pied, ce mardi à 19h30, un 10.000 mètres pas comme les autres sur la piste du Stade des Trois Tilleuls à Boitsfort. C’est sur cette piste que le Tchèque Emil Zatopek avait établi un nouveau record du monde du 10.000 mètres, le 1er juin 1954, en descendant pour la première fois sous la barre des 29 minutes (28:54.2). La course de mardi soir, intitulée « Zatopek Revival », aura pour objectif de rééditer l’exploit du Tchèque… à plusieurs.

Comme « La Locomotive »

Le départ sera donné à 19h30 et la course durera exactement 28 minutes 54 secondes, soit le chrono (28:54.2) réalisé par Emil Zatopek lors de son record du monde. Ce « Zatopek Revival » est soutenu par les deux comités olympiques nationaux, belge et tchèque : entre autres Jacques Borlée, le marathonien Florent Caelen, la championne du monde tchèque du triple saut Sarka Kasparkova, l’Ambassadeur de la République tchèque en Belgique, Jaroslav Kurfürst. Le but sera, pour les participants, de courir à leur rythme, même en relais, et de mesurer leurs performances à celle d’Emil Zatopek. L’athlète tchèque (1922-2000), surnommé « La Locomotive », avait notamment marqué les esprits par son triplé 5.000-10.000 mètres-marathon aux Jeux Olympiques d’Helsinki en 1952. Il a également battu 18 records du monde sur des distances allant des 5 aux 30 kilomètres.