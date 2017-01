Bois, parcs et forêts gérés par Bruxelles Environnement fermés dès 17h jusque vendredi

Les espaces verts régionaux gérés par Bruxelles Environnement seront fermés dès 17h00 jeudi, jusque vendredi en matinée, en raison des fortes rafales de vent qui souffleront sur le pays dès ce soir, a annoncé jeudi l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.

Durant la soirée et la nuit, des rafales de vent de plus de 80 km/h sont annoncées. Bruxelles Environnement recommande donc d’éviter de circuler dans l’ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêts) et en particulier à proximité des arbres. « Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens de parc informeront le public », indique Bruxelles Environnement. Les espaces verts de Bruxelles Environnement seront à nouveau ouverts vendredi dans la matinée, « après inspection, nettoyage et sécurisation » (Belga)