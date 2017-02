Bill Gates à Bruxelles pour défendre sa fondation

Le Premier ministre Charles Michel et le vice-Premier ministre Open Vld Alexander De Croo ont rencontré le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, jeudi à Bruxelles. En tournée internationale, ce dernier est présent dans notre capitale pour défendre sa fondation. Bill Gates participera ensuite à un débat sur l’innovation dans le domaine de la santé, organisé par Friends of Europe et la fondation du couple Bill et Melinda Gates. Dans l’après-midi, le co-fondateur de Microsoft rencontrera le roi Philippe et la reine Mathilde au palais royal.

(Photo et vidéo : Belga)