Bike2School : deux semaines pour encourager les écoliers à pédaler

Le défi Bike2School initié par l’association Pro Velo propose aux élèves de 5e et 6e primaires, ainsi que du 1er degré secondaire, de Wallonie et de Bruxelles de se rendre à vélo à l’école du 8 au 19 mai. Le but du projet pédagogique est d’inciter les élèves, les enseignants, les directeurs d’école et les parents à utiliser un maximum leur vélo pendant deux semaines. Les organisateurs espèrent atteindre les 20.000 kilomètres à l’occasion de cette nouvelle édition. Les jeunes sont invités à s’inscrire par famille, par classe ou par école sur le site de Bike2School, qui compte actuellement plus de 260 participants. Une fois inscrits, ils doivent rouler le plus souvent possible et encoder leurs trajets et leurs défis directement sur le site. Les familles sont appelées à relever des défis vélos tous ensemble et/ou à faire un maximum de trajets domicile-école à vélo. L’objectif donné aux classes est de relever un maximum de challenges avec un contenu pédagogique (un catalogue des défis est mis à disposition) et avec un plateau de jeu pour visualiser l’avancée de Bike2school.

Les écoles sont invitées à compter le nombre de vélos au début, au milieu et à la fin du défi. « En deux semaines, le nombre de vélos stationnés devant l’école doit avoir augmenté », expliquent les organisateurs. « C’est une manière de sensibiliser les plus jeunes au thème du développement durable et de la mobilité douce, car plus les kilomètres s’accumulent, plus les personnages quittent une terre polluée pour rejoindre un monde vert et aéré », explique la responsable du projet, Gaëlle Jaspart.

Des prix seront également remis à la classe, la famille, l’école et l’enseignant les plus méritants. Un prix « Coup de coeur » est prévu pour l’activité « la plus originale ou sympa ». Le projet a été lancé en 2013 en Wallonie et s’est étendu depuis 2016 en Région Bruxelles-Capitale. Il est notamment soutenu par la Wallonie et Bruxelles Mobilité. (Belga)