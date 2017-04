BIFFF 2017: Le Corbeau d’or attribué au film « Safe Neighborhood »

Le Jury international du Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) a décerné, dimanche, un Corbeau d’or au film australien « Safe Neighborhood » de Chris Peckover, indiquent les organisateurs dimanche soir. Les films « The Mermaid » et « We go on » se partagent un Corbeau d’argent.

Le Jury européen a quant à lui récompensé le film « Small town killers », du réalisateur danois Ole Bornedal, d'un Méliès d'argentn et « Orbita 9 », de Hatem Khraiche (Espagne), d'une Mention spéciale. Dans la catégorie Thrillers, c'est « At the End of the tunnel », de Rodrigo Grande, qui emporte le Prix du meilleur thriller, tandis que « Free Fire », de Ben Wheatley, obtient une Mention spéciale « pour l'absence totale de temps morts et les 12.622 douilles répandues ». Le film « Swiss army man », de Dan Kwan et Daniel Scheinert, est récompensé du Prix du 7e Parallèle, tandis que « Saving Sally », d'Avid Liongoren, obtient une Mention spéciale. Enfin, le prix de la Critique est octroyé au film sud-coréen « Tunnel ». La fréquentation du festival était en hausse, de 10%, pour cette 35e édition, indiquent les organisateurs.