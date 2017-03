Bernard Gilliot devient officiellement président de la FEB

Bernard Gilliot est devenu, lundi, le nouveau président de la FEB. Il succède à Michèle Sioen, du groupe textile du même nom, dont le mandat de trois ans à la tête de la fédération patronale vient de s’achever. Bernard Gilliot, 62 ans, ingénieur de formation et francophone, est actuellement Executive Vice President de Tractebel et président d’ORI (Organisation des ingénieurs-conseils). Le nouveau président se dit conscient de la responsabilité qu’il aura aussi à la tête du Groupe des 10 et entend s’atteler à la mise en oeuvre de l’accord interprofessionnel (AIP), récemment signé.

Il souhaite aussi obtenir, durant son mandat de trois ans, plus de progression sur quatre axes: la mobilité, véritable épée de Damoclès pesant sur Bruxelles, le commerce international et le libre-échange, mis à mal par le Brexit et l’arrivée de Donald Trump, la digitalisation et l’énergie. Selon Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB, M. Gilliot répond parfaitement au profil recherché par l’organisation patronale. « Nous recherchions quelqu’un qui a de l’expérience dans deux importants dossiers: le commerce international et les investissements dans la mobilité« , explique-t-il. En raison du Brexit et de la politique du nouveau président américain, le commerce international sera une priorité. « Très important pour un pays comme la Belgique avec une économie ouverte. Nous devons assurer que nos entreprises puissent toujours exporter« , explique M. Gilliot. Le nouveau président veut aussi faire une priorité des infrastructures et de la mobilité. « Il est difficile d’aller au travail à Bruxelles« , souligne-t-il. Enfin, il veut encore axer son action sur la digitalisation et l’énergie. (Belga)