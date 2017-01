Bernard Bayot, directeur de Financité, était l’invité du magazine #M. Le constat est là : de plus en plus de belges sont en défaut de paiement par rapport à leur crédit. Des prêts qui sont offerts à certains avec beaucoup trop de facilités. Bernard Bayot préconise l’épargne, surtout pour les revenus les plus faibles, au lieu du recours au crédit.

Intégralité de l’émission

Le magazine #M est diffusé du mardi au vendredi à 18h20