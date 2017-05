Berchem-Sainte-Agathe : une école secondaire privée pour hockeyeurs

« Boost Hockey & Education », une école privée combinant hockey et préparation au jury central, ouvrira ses portes dès la prochaine rentrée scolaire, a annoncé vendredi lors d’une conférence de presse son administratrice, Donatienne Nève. Elle sera située au sein du complexe B.Sports, à Berchem-Sainte-Agathe. La direction sportive du projet a été confiée à l’entraîneur adjoint des Red Lions, Philippe Goldberg.

Le projet Boost s’adresse aux hockeyeurs âgés de minimum 14 ans, affiliés à un club depuis au moins une saison et qui préparent le jury central du niveau CE2D (3e et 4e secondaire) ou CESS (5e et 6e). Son coût est de 18.500 euros par an. La partie scolaire sera assurée, au sein du site de B.Sports, par la structure privée bilingue « Réussit’School », qui a déjà travaillé avec des jeunes affiliés au Sporting d’Anderlecht ou membres de l’académie de Justine Hénin.

Vingt heures de cours par semaine sont au programme, suivant un horaire adapté. Le volet sportif, avec au moins 10 heures de pratique hebdomadaire, a lui été placé sous la responsabilité de Philippe Goldberg. Des joueurs de hockey renommés tels que Vincent Vanasch et Barbara Nelen viendront ponctuellement renforcer l’encadrement. « Le projet mise avant tout sur l’approche personnalisée, tant au niveau étude qu’au niveau hockey« , souligne Mme Nève, dont l’objectif annoncé est d’avoir au moins douze inscrits à la rentrée. (Belga)