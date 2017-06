Benoît Lutgen veut rencontrer les présidents du MR, de DéFI et d’Ecolo ces mercredi et jeudi

Le président du cdH Benoît Lutgen a annoncé par voie de communiqué qu’il rencontrera les présidents des partis MR, DéFI et Ecolo ces mercredi et jeudi en vue de former une nouvelle majorité dans les gouvernements régionaux wallon, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Benoît Lutgen rencontrera le président du MR Olivier Chastel ce mercredi à 9h30 avant une entrevue avec Olivier Maingain, président de DéFI, à 11h00.

Le président du cdH s’entretiendra enfin avec les co-présidents d’Ecolo Zakia Khattabi et Patrick Dupriez ce jeudi à 10h00.

Selon le cdH, ces entrevues viseront à « écouter positivement les propositions » de chaque parti, avec l’espoir de rencontrer divers objectifs : « la moralisation de la vie politique, une réduction des institutions et des organismes publics, un accord sur la réusssite du Pacte pour un enseignement d’excellence, la libération des initiatives économiques, associatives, culturelles et socialistes en vue de la création d’emplois, des idées pour relever le défi climatique et de la transition énergétique, et le renforcement du lien social et de la responsabilité citoyenne ». (Gr.I., photo Belga/Thierry Roge)