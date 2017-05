Benoît Hellings sera tête de liste Ecolo à la Ville de Bruxelles

La locale Ecolo-Groen de la Ville de Bruxelles a désigné sa nouvelle tête de liste pour les prochaines élections : Benoît Hellings. Le député fédéral sera suivi par Zoubida Jellab, Liesbet Temmerman (Groen), Arnaud Pinxteren et Diane Auchapt.

S’ils devaient être élus et appelés à siéger à la Ville de Bruxelles, Benoît Hellings et Arnaud Pinxteren devraient respectivement abandonner leur siège au fédéral et au parlement fédéral ; le parti Ecolo excluant le cumul des mandats.

Le premier défi de Benoît Hellings sera d’apaiser les tensions récentes que sa section a connu ces dernières semaines, notamment avec « l’affaire Marie Nagy », le passage de la conseillère au CPAS Viviane Laroy au PS et la démission du conseiller communal Michaël François.

C’est une info diffusée par le quotidien Lesoir.be.