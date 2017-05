Belgian Pride : des drapeaux et éclairages aux couleurs arc-en-ciel à Bruxelles-Central

« Trainbow Belgium arbore le drapeau aux couleurs Arc-en-Ciel dans les gares pendant la semaine de la Belgium Pride et souhaite de la sorte témoigner de son soutien en matière de diversité envers la communauté Holebi en particulier« , indique lundi l’association qui regroupe la communauté Holebi et transgenre (LGBT) des Chemins de Fer Belges dans un communiqué.

Les drapeaux sont hissés toute la semaine à l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai 2017 et de la Belgian Pride du 21 mai, dans les gares de Bruxelles-Central, Liège-Guillemins, Mons, Ottignies, Anvers-Central, Gand-Saint-Pierre, Ath, Charleroi-Sud, Nivelles et Tournai. La gare de Bruxelles-Central sera également éclairée aux couleurs Arc-en-Ciel pendant les deux événements. (Belga)