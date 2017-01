BECI réclame des mesures urgentes pour la mobilité bruxelloise

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) réclame via un communiqué des mesures urgentes pour améliorer la mobilité à Bruxelles. BECI pointe le manque de budget, les retards dans la mise en oeuvre du RER, une capitale embouteillée, l’offre des transports en commun ou encore le dossier parkings. Selon BECI, cette « immobilité représente un demi-milliard par an pour la seule Région de Bruxelles-Capitale, vraisemblablement quatre fois plus pour l’ensemble du pays. » Il réclame une taxe kilométrique intelligente, « une taxation de l’usage plutôt que celle de la possession. Le principe ? Plus une route sera sollicitée, plus cher en sera son accès« .