Beau succès de foule à l’ouverture de la 35e édition du BIFFF

La 35e édition du Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) s’est ouverte mardi soir à partir de 20H00 au Bozar. Au total, quelque 170 films d’horreur, de science-fiction et fantastiques seront présentés au public, dont 69 en avant-première belge. Le festival accueille chaque année en moyenne près de 60.000 spectateurs. Il se clôturera le 16 avril prochain.

Cette édition s’est ouverte avec l’adoubement du réalisateur coréen Park Chan-Wook, qui a reçu une statuette pour avoir rejoint l’Ordre des Chevaliers du Corbeau. Il a chanté une chanson tirée d’un de ses films et a confié qu’il avait mis un tableau du peintre belge James Ensor dans une de ses productions. Le réalisateur, qui présente « Thirst », « I am a ciborg, but that’s ok » et « Lady Vengeance » au festival, a répondu aux questions du public durant la soirée. La première salle de cinéma était sold out avec environ 1.200 personnes pour la projection du film de zombies « The Girl with all the gifts » de Colm Mc Carthy. Au moins 250 personnes ont assisté à la seconde séance, à laquelle était diffusé le film « Beyond the gates » de Jackson Stewart. Son style rétro gore a permis au public de se laisser aller gaiement aux commentaires, dans une ambiance potache propre du festival. Le hall principal du festival était bondé à la sortie des séances. Diverses animations ont été organisées durant la soirée, à savoir un spectacle en lumières sur les robots, du maquillage, ou des expositions. L’atelier bruxellois d’effets spéciaux Squid Lab, en collaboration avec Bots Conspiracy et Proteus Workshop, a recréé en live, à coups de maquillage et d’accessoires, le personnage de l’affiche de cette édition. Le groupe Sport Doen a clôturé cette soirée d’ouverture avec un concert punk. (Belga)