Batibouw : ouverture des portes aux professionnels avant le grand public, ce samedi

La 58e édition du salon Batibouw ouvrira ses portes ce jeudi à 10h00 à Brussels Expo. Le grand public est attendu à partir de samedi et jusqu’au dimanche 26 février. Cette année, la grand-messe de la construction et de la rénovation se déroulera dans une atmosphère de reprise pour le secteur et accueillera 80 exposants supplémentaires. Pour la première fois, l’ensemble des Palais de Brussels Expo seront occupés, indique l’organisateur FISA.

Le numérique aura une place de choix lors des deux journées dédiées aux professionnels. « Parlons digital » est en effet le thème du Forum Construction, organisé par la Confédération Construction. L’événement ICT Build-IT rassemblera, pour sa part, les experts des technologies de l’information et de la communication jeudi et vendredi dans le hall Astrid. Ce salon s’ouvrira dans un contexte favorable pour le secteur de la construction, qui se retrouve pendant deux jours dans cette vaste bourse réservée aux entreprises. L’ensemble du secteur avance une progression de son activité estimée à 3,7% en 2016. Pour la première fois depuis fin 2011, la baisse de l’emploi s’est également interrompue. Après une perte estimée à 20.000 postes en quatre ans, on assiste depuis fin 2015 à une stabilisation, proche des 200.000 travailleurs, selon la Confédération Construction. Par ailleurs, durant les neuf premiers mois de l’année 2016, les autorités ont délivré 18.152 permis de bâtir pour des bâtiments résidentiels et 40.964 pour des logements. En 2015 à la même période, 16.792 et 35.067 permis de bâtir avaient respectivement été octroyés, selon les chiffres du SPF Economie. (Belga)