Basket : le Brussels aura bientôt un nouveau stade de 3.000 places

Le Basic-Fit Brussels, le club bruxellois de basket actuellement engagé en finale du championnat de Belgique, va bientôt pouvoir quitter son enceinte de Neder-over-Hembeek. La direction de l’équipe de la capitale avait longtemps confirmé son souhait d’obtenir une nouvelle salle, plus vaste, afin d’accueillir les nombreux supporters de la formation. Jusqu’ici, le Brussels était confiné dans une salle de 1.200 places.

Cela va toutefois changer. L’échevin des Sports de la ville de Bruxelles Alain Courtois (MR), confirme à L’Echo que l’emplacement pour la construction d’un nouveau stade a été trouvé pour le Brussels. L’enceinte sera installée sur l’avenue de Madrid, près du Trade Mart, non loin du plateau du Heysel.

Ce stade pourra accueillir jusqu’à 3.000 spectateurs et devraient permettre l’organisation de compétitions de volley-ball et de handball, en plus du basket-ball. Si les permis sont acceptés, la construction pourrait ainsi débuter fin 2018, et le budget devrait avoisiner les 7 à 8 millions d’euros, selon Alain Courtois. (Gr.I., photo Belga/Jasper Jacobs)