Baromètre de satisfaction de la STIB : les bus en pleine progression

La satisfaction des clients de la STIB envers celle-ci a continué de progresser en 2016, malgré les conséquences des attentats dont un a été commis sur le réseau de métro de la société bruxelloise de transport. En dépit d’une année difficile dans ce contexte, la STIB a obtenu un score global de 7,1 sur 10, en progression d’un dixième de point, ressort-il du baromètre de satisfaction de la clientèle 2016 réalisé sur base des réponses de 10.300 personnes à l’enquête menée par Ipsos, pour le compte de Bruxelles Mobilité. L’échantillonnage de l’enquête reste inchangé depuis 2011. Trois quart des répondants ont attribué à la STIB un score égale ou supérieur à 7/10. Les scores des réseaux métro et tram sont restés stables (7,1). Celui du réseau bus a atteint pour la première fois la distinction (7) en grande partie grâce à l’arrivée de nouveaux véhicules, mais aussi du travail important réalisé dans ce département, a commenté jeudi le CEO de la STIB, Brieuc de Meeùs.

Les cinq priorités des voyageurs restent les fréquences, le confort, la ponctualité, le temps de parcours et les correspondances. Pour la première fois, les fréquences passent devant le confort et, signe du contexte sociétal ambiant, trois paramètres liés au temps sont placés aux cinq premières loges. Avec 369 millions de voyageurs, selon les premières estimations, les chiffres de fréquentation ont subi pour la première fois une légère baisse l’an dernier (370 millions en 2015), subissant les effets des perturbations des réseaux métro et prémétro durant les semaines qui ont suivi le 22 mars (fermeture de certains accès, restrictions horaires). (Belga)