Trois sans-abri soupçonnés d’une tentative d’assassinat à Bruxelles

Entre la nuit du 10 au 11 janvier, un homme a été retrouvé dans un cave, inconscient et en sang, attaché avec une corde autour du coup. C’est une patrouille de police qui a découvert cette personne sur place, rue Grétry, suite à l’appel d’un témoin. Les policiers ont immédiatement joint les services médicaux et détachent la victime. Le SMUR est rapidement sur place et la victime est prise en charge. Transportée à l’hôpital ses jours sont en danger.

L’enquête révèle que l’immeuble est squatté par des sans abris. Une dispute aurait éclatée entre ces squatteurs. Le motif: le portefeuille et la carte de banque de la victime. Cette personne aurait été retenue alors dans la cave et aurait reçu plusieurs coups violents sur le corps et au visage. Les identités des trois suspects ont été découvertes grâce à l’enquête menée par les policiers et dans le courant de la soirée, les trois suspects ont été arrêtés en rue. Le parquet a requis un juge d’instruction et le médecin légiste. Les trois suspects ont été mis à la disposition du juge d’instruction (Communiqué de Police).