Avis de recherche : vol avec violence dans une bijouterie de Saint-Gilles

Le mardi 18 octobre 2016 vers 13h20, à Saint-Gilles, deux individus ont commis un vol avec violence chez un bijoutier de la Chaussée de Waterloo.

Deux hommes se rendent ensemble dans une bijouterie. Un des deux individus se fait ouvrir la porte du commerce pendant que le second reste à l’extérieur à observer les vitrines.

Le 1er auteur demande des renseignements sur des bagues. Le 2ème auteur le rejoint plus tard et se fait aussi passer pour un potentiel client. Les deux hommes discutent avec le bijoutier pendant une vingtaine de minutes. Soudainement, le 1er auteur saute par-dessus le comptoir et attaque le bijoutier. La victime tente de se retrancher dans son atelier mais une violente altercation éclate. Le bijoutier se défend comme il peut, mais il fait face à des individus déterminés. Alors que le 1er tente de maîtriser la victime, le second auteur dérobe les bijoux exposés dans les vitrines. Peu après les rôles s’inversent, le second auteur prend le relais pour tenter de maîtriser la victime alors que le 1er vide les vitrines de leur contenu. Une nouvelle altercation éclate durant laquelle le second auteur perd sa casquette et dévoile une importante calvitie. Les auteurs prendront finalement la fuite dans des directions opposées.

Le 1er auteur est âgé de 25 à 35 ans. Il mesure approximativement 1m75 et a les cheveux foncés. Il porte une fine moustache et un collier de barbe. Au moment des faits, il était vêtu d’une chemise bleu foncé à carreaux, d’un pantalon foncé et de baskets beiges de marque Nike.

Le 2ème auteur est également âgé de 25 et 35 ans. Il mesure environ 1m70 et porte une barbe de quelques jours. Il a une importante calvitie sur tout le haut du crâne. Au moment des faits, il était vêtu d’un jean foncé, d’une veste de training rouge du club de football de Barcelone et d’une casquette bordeaux et bleu du même club.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.