Avis de recherche : vol à main armée dans une agence Ladbroke à Bruxelles

Le samedi 15 octobre 2016, à Bruxelles, un individu a commis un vol à main armée à l’agence Ladbrokes située Boulevard Adolphe Max.

Vers 11h10, un homme se présente à l’entrée de l’agence et l’employée lui ouvre la porte. Une fois à l’intérieur, il fait semblant de s’intéresser aux écrans, puis il se dirige vers le comptoir et s’adresse à l’employée. Il exige le contenu de la caisse. Mais la femme refuse. Il tente alors de sauter par-dessus le comptoir mais la victime le repousse et demande l’aide des clients. L’auteur les dissuade en prétendant qu’il est armé. Le malfrat parvient cette fois à sauter par-dessus le comptoir et l’ensemble des personnes présentes dans l’agence prennent la fuite et laissent derrière eux une porte verrouillée. Le voleur s’empare du contenu de la caisse et prend à son tour la direction de la sortie mais il se retrouve face à une porte bloquée. Il finit après un court instant par déverrouiller la porte et s’enfuit avec son butin.

L’auteur est d’origine nord-africaine. Il est âgé de 30 à 35 ans. Il est de corpulence athlétique et a les cheveux rasés.

Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon en jeans, de baskets et d’un sweat à capuche foncé de marque G-Star Raw.