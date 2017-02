Avis de recherche pour un vol avec effraction dans une librairie d’Anderlecht

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l’avis suivant :

Durant la nuit du 03 au 04 novembre 2016, à Anderlecht, un vol avec effraction a été commis dans une librairie située rue de Douvres.

Trois voleurs pénètrent dans le commerce. Ils fouillent les lieux et constatent qu’ils sont filmés. Ils pensent neutraliser la caméra mais celle-ci continuent de les filmer.

Pour se diriger dans la pénombre, l’un s’éclaire d’une petite lampe à leds, tandis qu’un second s’éclaire à la lumière de la flamme de son briquet.

Les auteurs s’emparent finalement de l’argent de la caisse, de cigarettes, et de billets de loterie qu’ils placent dans un sac.

Le 1er auteur est visiblement le plus petit du trio. Il est âgé de 25 à 30 ans. Il porte une moustache et est vêtu d’une veste à capuche.

Le 2ème auteur est grand et de corpulence normale. Il a le visage fin. Il porte une veste matelassée muni d’une capuche et une casquette.

Le 3ème auteur est grand et de corpulence très mince. Il a le visage creusé et nez long et fin. Il porte une fine moustache. Il était vêtu d’une veste muni d’une fermeture Eclair et de deux poches pectorales.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit

0800 30 300

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

