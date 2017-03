Avis de recherche pour un vol à main armée à Watermael-Boitsfort

La police fédérale a lancé un avis de rechercher concernant un vol à main armée commis à l’agence ‘Ladbrokes’ située Place Eugène Keym à Watermael-Boitsfort. Ce vol a eu lieu le 12 décembre 2016 vers 19h40. Dans le rappel des faits, la police précise : « Un client entre dans l’agence. Il est directement suivi par deux individus qui se précipitent à l’intérieur. Le premier auteur se dirige immédiatement vers le comptoir et maintient le gérant en respect tandis que le second reste à hauteur de la porte d’entrée. Il annonce aux clients qu’il s’agit d’un braquage et glisse son arme dans la ceinture de son pantalon. Celle-ci tombe dans son pantalon et se retrouve au niveau de sa cheville droite.

Le 1er auteur, quant à lui, s’empare de l’argent de la caisse, puis il exige l’ouverture des machines à sous dont il vide le contenu également. Le 2ème auteur se rend finalement compte que son arme pend à sa cheville et veille à la récupérer. Une fois en possession de leur butin, les auteurs prennent la fuite. Le 1er auteur est d’origine nord-africaine. Il mesure environ 1m70 et est de corpulence mince. Il portait de lunette de couleur claire et le bas de son visage était dissimulé par une écharpe noire. Au moment des faits, il portait un jean bleu et une veste noire avec des lignes verticales orange sur le devant et une capuche dont l’intérieur est de couleur orange. Le 2ème auteur est d’origine nord-africaine et est âgé entre 30 à 35 ans. Il mesure environ 1m90 et est de corpulence robuste. Il porte un bouc. Au moment des faits, il portait un pantalon de sport foncé, une veste matelassée foncée à capuche et une chapka. »

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou réagir par email: avisderecherche@police.belgium.eu