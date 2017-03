Avis de recherche pour un vol à main armée à Laeken

Le vendredi 15 avril 2016 un peu avant 2 h du matin, à Laeken, un vol à main armée a été commis dans un établissement de la rue Emile Delva.

Un client entre dans l’établissement, il s’approche du bar et commande une bière. La serveuse le sert mais le client en renverse un peu en la buvant. Il part donc vers les toilettes pour s’essuyer. Il revient ensuite et demande à la serveuse quelques cacahuètes. Une fois le dos tourné, le client sort une matraque télescopique et menace la victime.

Il exige qu’elle ouvre la caisse. Il enroule sa main dans un sac en plastique et essaie de prendre les billets sans y parvenir. Il finit par demander à la serveuse de lui donner le reste de la recette, avant de prendre la fuite.

L’auteur est d’origine nord-africaine. Il est âgé d’environ 25 ans et mesure approximativement 1m75. Il a les cheveux bruns coupés courts et porte une barbe naissante.

Au moment des faits, il était vêtu d’une casquette, d’une veste matelassée noire muni d’un col blanc et d’un jean.