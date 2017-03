Avis de recherche : disparition de Mohamed Ashui à Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a requis la publication de l’avis de recherche suivant : Mohamed Ashui a été aperçu pour la dernière fois jeudi 26 janvier à 09H47 au Musée automobile du Cinquantenaire, et ne s’est plus manifesté depuis. Il est âgé de 28 an, mesure 1,85 m, est de corpulence maigre. Il a des cheveux courts noirs et pourrait porter une barbe. Lors de sa disparition, il portait un t-shirt bleu, une veste de training bleu ciel, un manteau noir, un pantalon gris et des baskets noirs. Tout témoignage peut être adressé à la police via le numéro 0800 30 300 ou via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.