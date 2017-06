Avis de recherche après un vol avec violence rue de la Madeleine à Bruxelles

Le vendredi 12 mai 2017 vers 14h50, un antiquaire a été retrouvé inconscient dans son commerce, en face de la Chapelle de la Madeleine, rue de la Madeleine à Bruxelles. Agé de 70 ans, l’homme a été violemment agressé et ligoté. Il a été emmené à l’hôpital et est toujours dans un état critique. L’auteur des faits s’est emparé des bijoux présentés en vitrine et a pris la fuite. Une enquête a été ouverte. La police invite toute personne qui aurait des informations sur les faits ou aurait été témoin d’agissements suspects à proximité, à prendre contact avec ses services via le numéro gratuit 0800 30 300.