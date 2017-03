Avis de disparition : Annelies Balthazar à Bruxelles-Ville

Dat e: 03.03.2017 Lieu : Bruxelles

Le vendredi 3 mars vers 19h00, Annelies BALTHAZAR, une femme âgée de 29 ans originaire de Saint-Trond, a été aperçue pour la dernière fois dans les environs du Planétarium à Bruxelles.

Madame BALTHAZAR est de corpulence normale, mesure environ 1m75 et a les yeux bleus. Elle a les cheveux blonds et longs et porte un bandeau sur la tête.

Au moment de sa disparition, elle portait une courte veste brune en fourrure synthétique, une veste d’été vert clair, un T-shirt bleu et un pantalon gris noir.

Elle est en possession d’un grand sac à main de couleur beige.

Publié le 06/03/2017 à la requête du Parquet de Bruxelles.