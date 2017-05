Avant ses examens, Blanche atteint la 14e place des meilleures ventes sur iTunes

La chanteuse bruxelloise Ellie Delvaux, mieux connue sous le nom de Blanche, continue de truster le haut des classements des meilleures ventes de single en Belgique. Sur Spotify, « City Lights » est tout simplement la troisième chanson la plus écoutée en Belgique, quelques jours après son passage en finale du Concours Eurovision de la chanson. Et au classement Ultratop, reprenant les meilleures ventes physiques et digitales en Wallonie et à Bruxelles, la chanteuse se classe cinquième pour sa huitième semaine de présence dans le Top 50. Elle occupe la même position dans le classement flamand.

Mais sa performance ne s’arrête pas là. Blanche vient également d’atteindre la 14e place au classement des meilleures ventes de singles sur iTunes, la plateforme musicale d’Apple. Une véritable performance pour la jeune artiste de 17 ans, produite sous le label PIAS. Sa prestation à l’Eurovision 2017 est aussi la septième vidéo la plus regardée sur le compte YouTube de l’événement, avec plus de 660.000 vues à l’heure où nous écrivons ces lignes

Si elle avait annoncé après son départ de Kiev qu’elle souhaitait désormais se concentrer sur ses examens (elle est actuellement en 6e secondaire à Uccle 1), Blanche se produira tout de même une dernière fois à Bruxelles, avant l’été. La chanteuse sera à l’affiche du NRJ Music Tour, prévu ce vendredi 19 mai à l’Ancienne Belgique. Elle chantera son single « City Lights » au milieu d’artistes divers tels que Vitaa, Vianney ou encore Arcadian. (photo Belga)