Des architectes et designers bruxellois rayonnent à l’étranger grâce à leur talent, mais aussi grâce à leurs travaux déjà réalisés à Bruxelles et en Belgique. Ils exportent désormais leur savoir-faire aux quatre coins du monde.

Pour cette nouvelle émission, Valérie Leclercq recevait les Bruxellois Charles Kesin (designer), Lionel Jadot (architecte d’intérieur) et Benoit Moritz (architecte). Ils évoquent leurs travaux à l’étranger, notamment au Maroc et en Inde.

Tous les trois racontent comment leur expérience à Bruxelles leur a permis d’appréhender d’autres lieux et de développer une grande capacité d’adaptation à des cultures et des artisanats différents.