Auderghem : deux recours contre la fermeture de la justice de paix

La commune d’Auderghem part en guerre contre la décision du gouvernement fédéral de fermer la justice de paix d’Auderghem, située au 1789 chaussée de Wavre. Par courrier reçu début mars, Koen Geens, ministre de la Justice a porté à la connaissance de la commune, « qu’il a été décidé de fermer la justice de paix située dans votre commune » et que « un timing exact sera communiqué par l’intermédiaire de la justice de paix dès que cela sera possible ». Pour Auderghem, la décision est « scandaleuse » : « « Propriétaires, locataires, voisins… Enormément de personnes ont recours à la la justice de paix. Elle joue un rôle de proximité essentiel pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. En la sacrifiant, le gouvernement fédéral démontre une fois de plus qu’il se fiche complètement du service aux citoyens ». Deux recours seront introduits : un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat dirigé à l’encontre de la décision ministérielle, de même qu’une action civile devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Une pétition a également été lancée. (Photo Google Map)