Attention : le tunnel de la Porte de Hal sera fermé à la circulation du 19 mai au 28 juin

Le tunnel de la Porte de Hal à Bruxelles sera à nouveau totalement fermé à la circulation du 19 mai au 28 juin, a annoncé jeudi Bruxelles Mobilité. Il s’agit de la troisième phase sur six de la rénovation du tunnel qui doit prendre fin en 2019.

Des travaux d’étanchéité doivent notamment être menés dans le tunnel, ce qui nécessite une fermeture complète pour pouvoir réaliser l’ouvrage en une seule fois. Pour les automobilistes, des déviations seront prévues en surface.

Bruxelles Mobilité conseille néanmoins d’éviter le quartier en voiture ou d’opter pour les transports en commun et le vélo. Les lignes de métro 2 et 6 permettent de rejoindre la Porte de Hal ainsi que les trams 3 et 4. « Nous informerons les usagers le mieux possible à partir du 15 mai. Un spot radio sera lancé lundi, accompagné d’une campagne d’affichage et d’informations diffusées en ligne », a indiqué Inge Paemen porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Toutes les informations sur le chantier et les différentes phases des travaux sont accessibles sur le site www.tunnelportedehal.be. La phase 3 des travaux prévoit la fermeture totale du tunnel du 19 mai au 28 juin, de jour comme de nuit. Le tunnel sera partiellement accessible en journée pendant l’été. (Belga)