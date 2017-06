Attention aux orages ce jeudi : l’IRM lance une alerte jaune sur Bruxelles

L’Institut Royal de Météorologie (IRM) belge a lancé pour ce jeudi après-midi une alerte jaune aux orages sur une majeure partie du pays, dont Bruxelles et les provinces du Brabant. Cette alerte aux « averses orageuses » court de 13h à 20h sur la région bruxelloise.

Les maxima se situeront entre 22 et 24 degrés à la Côte et en Ardenne, et entre 26 et 28 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-ouest, tournant à l’ouest.

La nuit prochaine, le risque de quelques averses persistera sur l’est du pays, mais le temps deviendra progressivement sec partout sous une nébulosité variable. Les minima se situeront entre 10 et 13 degrés dans le sud du pays et seront proches de 15 ou 16 degrés ailleurs.

Vendredi, la nébulosité sera variable avec des passages très nuageux et, surtout sur le nord-est, un risque de quelques gouttes de pluie. Ailleurs, il fera généralement sec. Les maxima se situeront entre 17 et 19 degrés en Ardenne et entre 21 et 23 degrés dans le reste du pays. Le vent modéré d’ouest tournera vers le nord-ouest. La nuit de vendredi à samedi, le temps sera sec sous une nébulosité variable. Les minima se situeront entre 10 et 17 degrés.

Samedi, on observera de nombreux champs de nuages bas mais le temps restera sec. À la mer, le temps sera assez ensoleillé. Maxima proches de 25 degrés dans le centre du pays et de 21 degrés à la Côte. Dimanche, le temps sera ensoleillé avec des maxima autour de 27 degrés dans le centre et autour de 23 degrés à la côte avec une brise de mer. (avec Belga, photo Belga/Nicolas Maeterlinck)