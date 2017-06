Attention aux fortes chaleurs cette semaine

Le temps sera très chaud lundi avec beaucoup de soleil et des températures maximales entre 27 et 32°, indique l’IRM. Dans l’intérieur des terres, le vent sera faible de secteur est ou de directions variées. Une brise de mer modéré, de secteur nord-est, rendra les températures plus supportables sur les plages l’après-midi. Lundi soir, le ciel restera dégagé. Pendant la nuit, les minima seront compris entre 13° en Haute Ardenne et 19° dans le centre. Le vent sera faible et parfois modéré à la mer, de direction nord à nord-est.

Jeudi, les températures pourraient atteindre 35°

Mardi, le temps restera ensoleillé et très chaud, avec des voiles d’altitude. Le mercure oscillera entre 25° à la mer, 27° sur les hauteurs de l’Ardenne et 31 ou 32° dans le centre et en Lorraine belge. Le vent sera faible, puis généralement modéré, de secteur nord-est. Le soleil sera encore fortement présent mercredi mais les températures diminueront légèrement: de 23° à la mer à 28° en Lorraine. Jeudi, soleil toujours avec des températures qui repartent à la hausse et des maxima au-dessus des 30° dans beaucoup d’endroits, voire même atteignant les 35°. Un orage de chaleur en fin de journée ne sera pas exclu. Les températures redescendront vendredi avant un temps plus frais et variable le week-end.