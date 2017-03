Attentats : l’œuvre d’art d’Olivier Strebelle sera placée sur le chemin d’accès à l’aéroport

L’œuvre en bronze « Flight in mind » d’Olivier Strebelle qui se trouvait dans le hall des départs de Brussels Airport jusqu’aux attentats du 22 mars dernier, va être installée dans un petit parc situé sur l’allée qui mène à l’aéroport. La statue sera inaugurée dans deux semaines, à l’occasion de la commémoration des attentats.

« Flight in mind » était depuis 1995 un point de rencontre habituel du hall des départs à Zaventem. Abîmé le 22 mars dernier, il avait dû être évacué et il a été décidé, en accord avec l’artiste, non de le réparer, mais plutôt de le restaurer. L’œuvre porte les traces de l’explosion et, en souvenir des victimes, elle les conservera.

L’œuvre sera installée au début du chemin d’accès à l’aéroport de Zaventem, à proximité du rond-point situé sous le viaduc de l’A201.

Elle sera dévoilée le 22 mars prochain, à l’occasion de la commémoration des attentats perpétrés à Brussels Airport et à la station de métro bruxelloise de Maelbeek, qui ont fait 32 morts et 324 blessés.

(Belga)