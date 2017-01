Attentats de Paris et Bruxelles : interpellation d’un couple mardi à Laeken

Selon des informations révélées sur le site de la Dernière Heure, une opération policière a été menée mardi en fin d’après midi à Laeken. L’antiterrorisme de la police judiciaire fédérale de Bruxelles était accompagnée d’une équipe française et une magistrate parisienne puisqu’il s’agissait d’une intervention dans le cadre des attentats de Bruxelles et Paris. Suite à cela, un couple soupçonné d’avoir apporté un soutien logistique aux frères El Bakraoui a été interpellé et privé de liberté.

Boite à lettres de certains terroristes

Comme le précise l’article de la DH, les policiers sont intervenus rue Albert, dans le quartier de l’avenue de la Reine, et y ont appréhendé M. B. et son compagnon Farid K. qui, selon diverses sources, auraient servi de boite à lettres à certains terroristes à l’époque où ceux-ci étaient recherchés des deux côtés de la frontière. Le couple a passé la nuit à la police fédérale et devait être présenté ce mercredi au juge.