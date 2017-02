Attentats de Bruxelles : un millier d’adresses liées à des contenus radicaux identifiées en un an par l’IRU

La « Belgium Internet Referral Unit » (IRU) a identifié entre 1.050 et 1.100 adresses internet liées à des contenus radicaux depuis sa mise en place opérationnelle début 2016, a expliqué lundi devant la commission d’enquête parlementaire sur les attentats Patrick Ludinant, directeur de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée de la police fédérale, et représentant de l’IRU. Sur 704 adresses référencées « terrorisme », 642 ont été effacées ou bloquées sur base volontaire par des fournisseurs de services « over the top » comme Facebook, par exemple.

Impossible de faire éliminer les contenus radicaux sur internet

Au début des années 2010, il était difficile voire impossible de faire éliminer les contenus radicaux sur internet, ont rappelé les représentants de l’Ocam et de l’IRU entendus lundi par la commission. Vers 2014-2015, la pression politique sur les fournisseurs de services internet s’est accrue, notamment à la suite de la diffusion de vidéos de décapitation. Les grands acteurs du web ont alors fait plus d’efforts, un changement positif a été constaté depuis quelques années, mais il faut aller plus loin, estime Bart Thys de l’Ocam. Les acteurs privés ont une responsabilité importante, mais le public a aussi un rôle à jouer en dénonçant les contenus problématiques, ajoute-t-il. L’activité de l’IRU, dont le nombre de collaborateurs passera de sept actuellement à 23 d’ici la fin de l’année, consiste à « patrouiller » sur internet sur base des critères du plan radicalisme et à faire des réquisitions auprès de la magistrature qui sont transmises aux fournisseurs de services afin d’obtenir la fermeture d’un site ou l’effacement d’un contenu.

Le service est à ce titre considéré comme un partenaire privilégié par Google. Les demandes sont dès lors mieux traitées, se félicite son représentant, qui espère parvenir à des collaborations similaires avec Facebook et Twitter. Pour débusquer les contenus radicaux, l’unité peut compter sur des islamologues et a investi dans des programmes de traduction instantanée. A ce sujet, M. Ludinant recommande d’assouplir les règles sur les marchés publics auxquelles il est obligé de se soumettre en cas d’achat de plus de 8.500 euros. « Ce n’est pas adapté en matière de ‘cyber crime’. Les règles font qu’un programme est parfois déjà obsolète lorsque nous le recevons« , illustre-t-il, ajoutant que pas moins de 22 marchés publics étaient actuellement en préparation. M. Ludinant aimerait également pouvoir identifier le pays d’origine d’une publication sur Facebook, par exemple, sans devoir en faire la demande, ce qui permettrait à son service de gagner du temps. Une meilleure collaboration européenne serait aussi utile pour pouvoir agir à l’étranger, mais cela passera par une initiative politique car il n’y a actuellement pas de cadre légal, souligne-t-il.