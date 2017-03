Attentats de Bruxelles : un album rend hommage à la musicologue Mélanie Defize

Le label Cyprès vient de produire un album-hommage dédié à la musicologue Mélanie Defize, qui trouva la mort le 22 mars de l’année dernière dans l’attentat du métro Maelbeek à Bruxelles. Avec « l’Oreille de Mélanie« , le label, basé en Belgique, propose une promenade musicale en 21 étapes rappelant, non seulement les goûts musicaux éclectiques de la victime, mais aussi sa drôlerie et son intelligence, annonce le service de presse du groupe Outhere Music. Une part des bénéfices des ventes de cet album (18 euros) sera versée à la recherche en musicothérapie au sein des Cliniques universitaires St-Luc à Bruxelles et cela en accord avec les convictions et l’engagement de la musicologue.

Ouverte à tous les genres musicaux

Sur ce CD, on retrouve la musique baroque, les voix féminines des pièces de Maddalena Casulana, , les couleurs chatoyantes des ensembles Huelgas et Accordone, les envolées violonistiques, le clavecin « sauvage », les folles cavalcades des pianos de Prokofiev et Moussorgski, mais aussi du reggae brésilien, le tango de Gardel revisité par José van Dam, ou encore la variété francophone et anglaise. Mélanie Defize travaillait pour le label Cyprès depuis 2012. Elle-même violoniste baroque de 29 ans, férue de musicothérapie, elle restait une chercheuse insatiable et préparait le diplôme universitaire d’Histoire de la Médecine à Paris-Descartes. Ouverte à tous les genres musicaux, soucieuse des interprètes et des compositeurs, elle butinait, avec sérieux, l’Art, la Science et la Vie. Les artistes concernés ont tous accepté de figurer sur cet hommage musical, lui-même accompagné d’un livret élaboré en français, néerlandais et anglais.

– Le teaser pour l’album-hommage « L’Oreille de Mélanie »