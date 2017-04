Attentats à Bruxelles : pas de procédure disciplinaire contre Sébastien Joris

Aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte contre l’officier de liaison Sébastien Joris, rapportent lundi les titres Mediahuis. Celui-ci avait été accusé de négligence par le ministre de l’Intérieur Jan Jambon dans le cadre du retour du terroriste Ibrahim El Bakraoui en Belgique via la Turquie.

Lors de son audition en commission d’enquête, M. Jambon avait indiqué qu’une décision quant à une éventuelle procédure disciplinaire était encore possible jusqu’au 31 mars. Celle-ci ne sera pas lancée, mais Jan Jambon souligne que toutes les dispositions sont prises afin qu’un cas de figure comme celui survenu en Turquie ne se reproduise plus. « M. Joris a apparemment suivi la procédure. Son supérieur l’a confirmé« , poursuit le ministre. « Mais dans ce cas, nous devons adapter la procédure. Ce n’est plus une question de discipline, mais cela n’écarte pas le fait qu’une erreur ait pu être commise dans le chef de l’officier. » Par ailleurs, l’opposition écologiste Ecolo-Groen réclame des excuses officielles du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) après cette annonce qu’aucune procédure disciplinaire ne sera intentée contre Sébastien Joris.(Belga)