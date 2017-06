Attentat terroriste à Bruxelles-Central : les vice-Premiers ministres unanimes sur la réactivité des militaires

Les vice-Premiers ministres étaient unanimes mercredi à leur arrivée au Conseil national de sécurité. Ils se sont accordés à féliciter le professionnalisme et la réactivité des militaires présents mardi soir à la Gare centrale de Bruxelles lorsqu’un acte terroriste isolé a été perpétré, ne faisant aucune victime.

« On est passé à côté d’un attentat qui aurait pu être plus important. Le système de sécurité mis en place sous le niveau 3 a fonctionné de manière remarquable grâce à la présence des policiers et des militaires. Nous allons maintenant voir quel système de sécurisation est encore possible car le risque zéro n’existe pas », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders.

Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, a quant à lui confirmé que l’identité du suspect avait été « trouvée assez vite », laissant le soin au parquet fédéral de révéler les détails à ce sujet à l’occasion de sa conférence de presse de 11h00. « Les militaires ont fait un excellent travail et les polices locales et fédérale ont fait ce qu’ils devaient faire, à savoir protéger les citoyens. Les faits d’hier ont prouvé qu’on était préparé et que les mesures étaient adéquates », a-t-il souligné.

Il a précisé que de « nouvelles mesures ne sont pas adoptées à chaque événement », en faisant référence au concert de Coldplay qui doit rassembler 100.000 personnes au Stade Roi Baudouin mercredi et jeudi soir. Le ministre de la Justice, Koen Geens, a quant à lui remercié le courage des militaires et le « boulot » qu’ils avaient accompli de « façon exemplaire ». (Belga)