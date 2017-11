Attentat manqué du Thalys : Y. Siraj et M. Bakkali devant la chambre du conseil le 16 novembre

Youssef Siraj et Mohamed Bakkali, les deux suspects placés sous mandat d’arrêt dans le cadre de l’agression armée dans le Thalys en 2015, ont comparu vendredi devant la chambre du conseil de Bruxelles. Leurs avocats indiquent que le dossier a toutefois été reporté au 16 novembre prochain.

L’agression armée dans le Thalys remonte au 21 août 2015. Ayoub El Khazzani (26 ans) était monté lourdement armé à bord du train à la gare du Midi de Bruxelles. Il s’était caché dans les toilettes dont il était sorti les armes à la main peu après le franchissement de la frontière française. Ayoub El Khazzani avait pu être maîtrisé par quatre voyageurs – quatre Américains et un Britannique – et trois personnes avaient été blessées.

Quelques jours après l’agression, El Khazzani avait été inculpé en France de tentatives d’assassinats, association de malfaiteurs et détention d’armes en relation avec une entreprise terroriste. Peu après les faits, il est apparu qu’El Khazzani avait résidé pendant un certain temps à Molenbeek-Saint-Jean et avait plus que probablement été en contact avec Abdelhamid Abaaoud, un des principaux protagonistes de la cellule terroriste de Verviers et des attentats de Paris de 2015.

Des perquisitions en Belgique, en Allemagne et en France

Lundi dernier, la police a perquisitionné deux adresses à Molenbeek-Saint-Jean, une à Anderlecht et une à Laeken, ainsi que dans les prisons d’Andenne et de Marche-en-Famenne. Aucune arme ni explosifs n’ont été trouvés mais quatre personnes ont été interpellées. Deux d’entre elles ont été remises en liberté après une audition approfondie mais Mohamed Bakkali et Youssef Siraj ont été placés sous mandat d’arrêt et inculpés de participation aux activités d’un groupe terroriste, le premier en qualité de dirigeant.

Bakkali est également soupçonné dans le cadre des attentats commis à Paris en 2015 et a été inculpé d’assassinats terroristes et de participation aux activités d’un groupe terroriste. Il nie toutefois toute implication dans les faits. Cinq personnes, qui auraient joué un rôle dans l’attaque du Thalys, ont également été interpellées en Allemagne et en France.

Avec Belga – Photo : BX1