Attentat du Musée Juif : la détention de Mehdi Nemmouche prolongée de deux mois

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé jeudi pour une durée de deux mois la détention préventive de Mehdi Nemmouche, le suspect principal de l’attentat au Musée Juif à Bruxelles, a indiqué vendredi le parquet fédéral. L’enquête menée à la suite de l’attaque qui a eu lieu le 24 mai 2014, a entre-temps été bouclée.

L’attentat au Musée Juif a coûté la vie à quatre personnes. Mehdi Nemmouche, le premier suspect identifié dans ce dossier, a été interpellé à Marseille le 30 mai, une semaine après les faits. Il était en possession d’armes très similaires à celles utilisées lors de l’attentat, de munitions et d’un drapeau de l’État islamique, ainsi qu’une vidéo où un homme affirme hors-champ être l’auteur de l’attentat à Bruxelles, tandis qu’il filme ses armes et ses vêtements.

Jusqu’à présent, Nemmouche n’a encore fait aucune déclaration aux enquêteurs belges. Selon ses avocats, il n’existe aucune preuve déterminante à son encontre mais la chambre du conseil comme la chambre des mises en accusation ont à chaque fois prolongé sa détention.

Nacer Bendrer et Mounir Attalah sont les deuxième et troisième suspects dans ce dossier. Les deux hommes ont respectivement été transférés en Belgique en février et juillet 2015 mais ont entre-temps été remis en liberté sous condition. Nacer Bendrer aurait à nouveau été interpellé jeudi à Marseille dans le cadre d’un nouveau dossier. Un avis de recherche concernant un quatrième suspect potentiel a été diffusé à la mi-janvier 2015. L’homme avait été filmé quelques jours après l’attentat en compagnie de Nemmouche et n’a toujours pas été identifié.

Après près de trois ans d’enquête, le dossier sur l’attentat au Musée Juif est bouclé. Le substitut fédéral Bernard Michel doit tracer ses réquisitions avant que l’affaire ne soit renvoyée devant la chambre du conseil qui décidera quelle juridiction devra juger les prévenus. (Belga)